Спиваков покажет политикам, на что способна музыка

Завтра в 19.00 в Киеве в Национальном театре оперы и балета в рамках гастрольного тура по столицам СНГ состоится выступление Молодежного симфонического оркестра стран СНГ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств СНГ Александр КАЛУГИН.

Он сообщил, что в составе оркестра – 94 молодых музыканта из стран Содружества и Грузии. Дирижер – народный артист СССР Владимир СПИВАКОВ. В программе – произведения Джузеппе Верди, Николо Паганини, Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса, Жоржа Бизе и национальных композиторов стран-участниц гастрольного тура.

«Музыка силой искусства сплачивает, делает то, что язык сделать не в силах. В составе оркестра – молодежь, которая не только играет, но и творит, создает. Наша цель – доказать политикам, что представители разных, имеющих друг с другом проблемы народов могут сплотиться вокруг музыки, положить конец вражде и создать прекрасный оркестр, который своей гармонией и красотой удивит и поразит слушателя», – сказал В.СПИВАКОВ.

В 15.00 в Национальном театре оперы и балета пройдет пресс-конференция В.СПИВАКОВА. Аккредитация на пресс-конференцию и выступление оркестра по телефону: (044) 234-71-89.

Молодежный симфонический оркестр стран СНГ 20 сентября выступил в Ашхабаде, 22 сентября - в Баку, 24 сентября - в Ереване. Завершится турне на сцене Концертного зала имени Чайковского в Москве.

В мае оркестр выступил в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Эти выступления были посвящены 65-летию окончания Второй мировой войны.

Как сообщал УНИАН, с инициативой создания Молодежного симфонического оркестра стран СНГ выступил Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, а помогает ему в организации этого проекта Московская государственная академическая филармония. Впервые оркестр собрался в ноябре 2007 года в столице Казахстана Астане для участия в концерте, посвященном Второму форуму творческой и научной интеллигенции государств СНГ.