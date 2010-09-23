Тигипко объяснил, как Налоговый кодекс либерализует экономику

Переданный на рассмотрение парламента доработанный проект Налогового кодекса предусматривает существенное улучшение предпринимательского климата в Украине.

Об этом вчера заявил вице-премьер-министр и председатель партии "Сильная Украина" Сергей ТИГИПКО во время парламентских слушаний на тему: «Экономические реформы: реальность и ожидания украинского бизнеса», сообщили УНИАН в пресс-службе «Сильной Украины».

"Сегодня мы должны заложить те принципы модернизации страны, которые давно ожидает бизнес, и о которых мы раньше только говорили. Мы абсолютно открыты для бизнеса, чтобы принимать замечания и четко на них реагировать», – заявил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер напомнил, что сегодня по условиям для ведения предпринимательской деятельности Украина находится на одном из последних мест в мире, и новый кодекс призван принципиально изменить ситуацию.

С.ТИГИПКО еще раз назвал основные положения нового кодекса, направленные на либерализацию экономики: постепенное снижение налога на прибыль с 19% до 16%, десятилетняя нулевая ставка для судостроительных и авиастроительных предприятий, гостиничного бизнеса, частных больниц и школ, автоматическое возмещение НДС на 23-й день с момента подачи декларации.

Кроме того, С.ТИГИПКО заявил, что правительство разработало ряд законопроектов, которые существенно сужают возможности чиновников оказывать давление на бизнес.

«Будет запрещено изъятие документов в оригинале вне рамок уголовного следствия, устранена возможность остановки финансовой деятельности предприятий, кроме как по решению суда. Для налоговых служб будет введен запрет на безосновательный отказ в приеме налоговой декларации, а чиновники, которые так поступили, будут привлекаться к административной ответственности», – сообщил вице-премьер.