Калужский губернатор рассчитывает на содействие Азарова

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ рассчитывает на содействие премьер-министра Украины Николай АЗАРОВА в налаживании связей с регионами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Калуге после переговоров с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в РФ Владимиром ЕЛЬЧЕНКО.

«Я думаю, что сегодня нельзя сбрасывать со счетов то, что Николай Янович (АЗАРОВ) является калужанином, а калужане всегда трепетно относятся к своей родине. При его поддержке мы могли бы устанавливать экономические и политические контакты. А дальше заинтересованные люди, которые хотят добиться успеха, будут эти контакты развивать», - сказал А.АРТАМОНОВ. (УНИАН: Н.АЗАРОВ родился в Калуге, Россия).

По словам губернатора, реально Калужская область уже сейчас сотрудничает со многими регионами Украины, особенно в сфере ОПК, энергетики, сахарной промышленности и других отраслях.

«Но мы могли бы сотрудничать с Украиной, в том числе кооперироваться, в производстве комплектующих для автомобилей - у нас сейчас сильный автомобильный кластер формируется, в производстве сельскохозяйственной продукции», - сказал А.АРТАМОНОВ.

По его словам, Украина имеет большой опыт в производстве сельскохозяйственной продукции, и этот опыт был бы очень полезен Калужской области. В частности, в обмене семенами, племенным скотом.

«Очень широкий спектр сотрудничества у нас открывается ввиду такого, что Калужская область является транзитной между Киевом и Москвой и другими регионами РФ, поэтому в регионе создается мощный региональный логистический центр», - сказал он. Это, по его мнению, открывает широкие перспективы в организации перевозки грузов.

В свою очередь В.ЕЛЬЧЕНКО подчеркнул, что большое количество технопарков в Калужской области и созданный благоприятный инвестиционный режим показывает, что Украине есть чему поучиться в этом регионе России и взаимно обогатится.

«Главной целью моего визита в Калужскую область является изучение тех возможностей, которые будут полезны для межрегионального сотрудничества с любой областью Украины», - сказал посол.

В.ЕЛЬЧЕНКО напомнил, что между Калужской и Днепропетровской областью уже достаточно давно подписано соглашение о партнерстве, и сейчас нужно восстанавливать те связи, которые были.

«Калужская область не граничит с Украиной, но расстояние до границы не большое, и самое главное - все дороги на Киев так или иначе ведут через Калугу. Этим нужно пользоваться – это и транзит, и организация транспортировки грузов», - сказал посол.

Он также отметил важную роль Калужской области в сотрудничестве двух стран в космической сфере.

Он подчеркнул, что Украина и РФ в таких высокотехнологических областях, как космос, авиастроение, судостроение, автостроение, намного более конкурентоспособные на мировом рынке.