Суд запретил менять состав правления «Житомирських ласощів»

Хозяйственный суд Житомирской области вынес решение о запрете ЗАО «Житомирські ласощі» и каким-либо другим физическим или юридическим лицам (независимо от формы подчинения) выполнять решение внеочередного собрания ЗАО «Житомирські ласощі» от 16 сентября 2010 года и вносить какие-либо изменения в состав правления и управления компанией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «Житомирські ласощі».

Пресс-служба заявляет, что “собрание акционеров предприятия, которое якобы проводилось 16 сентября 2010, является фальсифицированным и осуществленным с грубыми нарушениями законодательства Украины.

По информации пресс-службы, “о проведении собрания не были поставлены в известность около 700 акционеров, то есть все, кроме мажоритарного, который владеет почти 95% акций общества. А само собрание состоялось по адресу г. Житомир, пл. Победы, 6, где находится Коммунальное предприятие гостиница «Житомир», а не на территории фабрики”.

Как говорится в сообщении, “организаторами “подпольного собрания” стали несколько человек, в частности, Эверт БРААМ – гражданин Нидерландов, который еще ни разу не появлялся в Житомирской области, не то что в «Житомирських ласощах», а также известный своей “антирейдерской” борьбой за права предприятия - Юрий ЛИЩИНСКИЙ, гражданин Соединенных Штатов Америки”. По данным пресс-службы, “проведя нелегитимное собрание акционеров, перечисленные лица приняли ряд неправомочных решений, в том числе и о назначении неизвестного никому Леонида НЕХАМКИНА председателем правления Общества”.

“Действующее руководство фабрики расценивает такие действия как очередную попытку захвата власти на предприятии, поэтому немедленно обратилось с иском в Хозяйственный суд Житомирской области, с заявлениями в МВД и Генпрокуратуру Украины о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров и пресечении мошеннических действий группы лиц”.

21 сентября 2010 года, сообщает пресс-служба ЗАО, “судом был рассмотрен иск и вынесено решение о запрете ЗАО «Житомирські ласощі» и каким-либо другим физическим или юридическим лицам (независимо от формы подчинения) исполнять решение обжалованного внеочередного собрания ЗАО «Житомирські ласощі» и вносить какие-либо изменения в состав правления и управления компанией”.

“В который раз действующее руководство ЗАО «Житомирські ласощі» доказывает беспредметность посягательств рейдерской команды на право управления фабрикой”, - сообщает пресс-служба и отмечает: “Однако это только часть известной общественности истории. 18 сентября в газете “Голос України” рейдеры опубликовали объявление об утрате печати предприятия ЗАО «Житомирські ласощі» и всех уставных документов, с примечанием “считать их недействительными”. Эта информация была опровергнута после предъявления соответствующим органам действительных печатей и документов”. Однако, “по информации компетентных источников, 22 сентября псевдоофициальные владельцы пытаются уговорить работников правоохранительных органов, в том числе работников налоговой милиции, немедленно осуществить обыски на предприятии с целью изъятия печатей и учредительных документов ЗАО «Житомирські ласощі», используя при этом убедительные финансовые аргументы”.

Как отмечает пресс-служба ЗАО, “бесспорно, будут предприняты и другие попытки взять в свои руки власть на предприятии. Однако с облегчением констатируем, что правоохранительные органы Украины дают надлежащую правовую оценку действиям иностранцев в отношении одного из крупнейших предприятий Житомирской области – налогоплательщика Украины. Уверены, что и в будущем легальность действий действующего руководства фабрики будет неоднократно доказана законным путем”.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября представитель компании Delta Capital SA (владеет более чем 95% акций ЗАО) Э.БРААМ на пресс-конференции сообщил, что собрание акционеров ЗАО «Житомирські ласощі» 16 сентября 2010 года изменили состав Наблюдательного совета и состав Правления предприятия.

ЗАО «Житомирські ласощі» основано в 1944 году. Занимает 5-е место в отрасли по объемам производства.

Система менеджмента качества производства подтверждена сертификатом ISO 9001:2000.

Система безопасности производства пищевых продуктов подтверждена сертификатом ISO 22000:2005.

Выпускает продукцию под торговыми марками: «ЖЛ», Doma, Optimix.