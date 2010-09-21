Янукович и Алиев обсудили вопросы двусторонних отношений

Президенты Украины и Азербайджана Виктор ЯНУКОВИЧ и Ильхам АЛИЕВ по телефону обсудили пути дальнейшего развития двусторонних отношений в контексте официального визита Президента Азербайджана в Киев, который состоится в третьей декаде октября 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в ходе беседы главы государств "еще раз подтвердили заинтересованность стран углублять торгово-экономическое сотрудничество, принимать совместные меры по преодолению последствий мирового финансового кризиса, развивать сотрудничество в энергетической сфере".