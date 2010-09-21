Попытка ограбления банка в Киеве: преступник был вооружен

Сегодня в Шевченковском районе Киева неизвестный молодой мужчина пытался ограбить отделение Ощадбанка на ул. Подвойского.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о нападении поступила правоохранителям около 10.00 от работников отделения банка.

Установлено, что неизвестный в медицинской маске на лице вошел в помещение банка и, угрожая пистолетом, стал требовать от кассира деньги. Получив ответ, что средств в кассе нет, молодчик выстрелил в потолок и скрылся с места происшествия.

Нападающему на вид 25 лет, рост около 180 см. Был одет в черную тканевую куртку, темные джинсы.