Почти 90% украинцев хотят, чтобы цены на лекарства контролировала держава

Украинцы обеспокоены ростом цен на лекарства.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина в сентябре.

В частности, подавляющее большинство украинцев (92,1%) беспокоит рост цен на лекарства в последнее время. Не волнует эта проблема только 4,4% респондентов, а 3,5% - затруднились ответить на данный вопрос.

Результаты исследования свидетельствуют, что более половины украинцев (53,7%) время от времени покупают лекарства. Около трети (33,2%) покупают лекарства постоянно, а каждый десятый респондент (10,2%) заявил, что не покупает их практически никогда. Затруднились ответить на данный вопрос 2,9% опрошенных.

Согласно данным опроса, почти половина граждан Украины (45,4%) при покупке лекарств руководствуются советом врача. Более трети (38,2%) полагаются на личный опыт, а каждый десятый (11,6%) - на совет аптекаря. Советом знакомых руководствуются при покупке лекарств 6,4% респондентов, почти столько же (6,2%) - ценой препарата, а 3,2% при покупке лекарственных препаратов ориентируются на рекламу. Не покупают лекарственные препараты 4,8% опрошенных, а 2,7% - затруднились ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство украинцев (89,3%) полагает, что следует ввести государственный контроль над ценами на лекарства. Противоположного мнения придерживаются 6,3% опрошенных, а 4,4% - затруднились ответить на этот вопрос.

Более половины украинцев (56,7%) считает, что в нашей стране распространена проблема незаконной продажи в аптеках наркотических и психотропных препаратов. Из них 30,3% полагают, что данная проблема "скорее распространена", 26,4% - "очень распространена". Не считают проблему распространенной 18,6% опрошенных. Из них 10,0% выбрали вариант ответа "скорее не распространена", 8,6% - "точно не распространена". При этом каждый четвертый респондент (24,7%) затруднился ответить на данный вопрос.

Так же, согласно исследованию, подавляющее большинство граждан Украины (88,4%) беспокоит проблема фальсификации лекарственных препаратов. Не беспокоит - только 5,7% опрошенных, и почти столько же респондентов (5,9%) затруднились ответить на данный вопрос.

*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: "Лекарственные препараты в Украине" с 18 по 20 сентября 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.