В выходные под Киевом - суд дамской чести и куртуазные танцы

В «Парке Киевская Русь» (село Копачи Обуховского района Киевской области) 25-26 сентября состоится фестиваль «Гости древнего Киева».

Как сообщили УНИАН организаторы фестиваля, зрителей ожидает уникальное зрелище: воссоздание быта и событий XV века на уровне лучших европейских фестивалей – настоящие конные бои, суд дамской чести, массовые битвы и куртуазные танцы.

«Верой и правдой, жизнью и честью... Даже приносить присягу рыцари будут по правилам, которые существовали в XV веке. Какой была Западная Европа в те времена, обычаи, традиции, наряды мы покажем на нашем фестивале с максимальной исторической достоверностью», - сказал автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО.

Участниками фестиваля станут члены клубов исторической реконструкции из Украины («Рота Святого Андрея», «Фландрия», «Свита Солсбери»), Молдовы, России («Старая Бургундия», Беларуси («Борисфен»), Латвии («Чеширские стрелки»). Представители клубов появятся в образах мужественных европейских рыцарей, прекрасных дам и сиятельных барышень.

По словам организаторов фестиваля, воспроизводя образ эпохи, реконструкторы скрупулезно относятся к каждой детали – оружие, латы и тактика боя полностью отвечают историческому периоду.

Одним из главных событий фестиваля станет рыцарский турнир «Древо Александра Великого» и реконструкция осады замка. В грандиозной битве задействуют оборонное сооружение Ярославова двора, которую уже использовали в фестивале «Былины древнего Киева» для реконструкции боя под Белой Башней в 990 году.

«На фестивале гости обязательно увидят поединки рыцарей на лошадях. Мы знаем, что это зрелище всем очень нравится, во всех исторических романах, фильмах присутствуют такие эпизоды, потому обещаем порадовать зрителей», - заметил В.ЯНЧЕНКО.

Посетители фестиваля смогут собственными глазами увидеть, в каких условиях жили и воевали люди той эпохи, а также выучить несколько средневековых танцев. Для самых молодых посетителей фестиваля будут открыты игровые площадки и «Детище».