В Киеве Богдан, в Донецке пальма, в Одессе дюк... А в Днепропетровске?
17:09, 19 сентября 2010Общество
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Завершился конкурс на символ города
Днепропетровск провел первый конкурс на символ города.
Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровском горисполкоме.
Символ Днепропетровска путем голосования на сайте городского совета избирали жители города.
Призерами конкурса стали 16 участников, которым вручены призы - сертификаты на изучение языков в международных языковых школах, а также ноутбук, цифровая камера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и 4 путевки в Крым.
*** Монастырский остров расположен неподалеку от центра Днепропетровска, в 50 м от правого берега Днепра. По легенде, свое название он получил от византийского монастыря, который был здесь основан в IХ ст. Храм Святого Николая построен на Монастырском острове в 1999 году.
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