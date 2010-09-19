В Киеве Богдан, в Донецке пальма, в Одессе дюк... А в Днепропетровске?

Днепропетровск провел первый конкурс на символ города.

Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровском горисполкоме.

Символ Днепропетровска путем голосования на сайте городского совета избирали жители города.

67% голосов было отдано за Храм Святого Николая на Монастырском острове, который стал победителем среди 300 проектов символа города.

Призерами конкурса стали 16 участников, которым вручены призы - сертификаты на изучение языков в международных языковых школах, а также ноутбук, цифровая камера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и 4 путевки в Крым.

*** Монастырский остров расположен неподалеку от центра Днепропетровска, в 50 м от правого берега Днепра. По легенде, свое название он получил от византийского монастыря, который был здесь основан в IХ ст. Храм Святого Николая построен на Монастырском острове в 1999 году.