Киевский суд разрешил ликвидировать райсоветы в Черкассах

Вступило в силу решение Киевского областного апелляционного суда, которым отменено решение Сосновского райсуда Черкасс от 25 мая 2010 года о признании решения городского совета о ликвидации райсоветов противоправным.

Как сообщил корреспонденту УНИАН городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ, ликвидация районных советов – представительских органов, которые не имеют своих полномочий, – позволит сэкономить около 7 млн. грн. бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2009 года депутаты Черкасского городского совета ликвидировали районные советы. За это решение проголосовали 37 депутатов. Райсоветы отменены „с целью совершенствования системы управления городом, улучшения качества административных услуг, которые предоставляются членам территориальной общины, эффективного использования трудовых, финансовых ресурсов и с целью избежания дублирования полномочий”.