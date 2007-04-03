Суд приостановил действие постановлений Верховной Рады в отношении ЦИК

Печерский районный суд г. Киева своим постановлением от 3 апреля приостановил действие постановлений Верховной Рады Украины от 2 апреля 2007 г. №843-V „О досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии” и №844-V „Об отмене Постановления Верховной Рады Украины „О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии”.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, в суд с иском о признании незаконными и недействительными данных постановлений обратились члены ЦИК Анатолий ПИСАРЕНКО, Жанна УСЕНКО-ЧЁРНАЯ и Валерий ШЕЛУДЬКО.

При этом, в обосновании иска они отметили, что во время принятия обжалуемых постановлений Верховной Радой была нарушена статья 30 Закона Украины „О Центральной избирательной комиссии”, которой устанавливается исключительный перечень оснований для прекращения полномочий члена Центральной избирательной комиссии, которыми являются истцы.

Еще одним аргументом их обоснования было то обстоятельство, что Верховная Рада Украины не имела права принимать данные постановления, поскольку их принятие состоялось после обнародования Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий ВР.

Рассмотрев исковое заявление А.ПИСАРЕНКО, Ж.УСЕНКО-ЧЁРНОЙ и В.ШЕЛУДЬКО, суд постановил до решения по существу их административного иска приостановить действие принятых 2 апреля с.г. постановлений Верховной Рады Украины.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Верховная Рада отменила свои постановления от 8 декабря 2004 года о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии и о назначении нынешнего состава ЦИК.

Как сообщил УНИАН народный депутат Украины Владимир ФАЛЬКО, эти решения означают, что прекращены полномочия нынешней ЦИК, которую возглавляет Ярослав ДАВЫДОВИЧ, и возобновлена робота ЦИК, которую до 8 декабря 2004 года возглавлял Сергей КИВАЛОВ.