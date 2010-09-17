В субботу Украине обещают дожди и похолодание

Завтра в Украине пройдут дожди, днем до 20° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 18 сентября в южных, восточных областях, в Днепропетровской области и в Крыму переменная облачность; ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы; температура ночью 9-15°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°.

На остальной территории облачно с прояснениями; временами дожди, ночью в Карпатах и на Закарпатье местами сильные дожди, днем в западных и северных областях небольшой дождь; температура ночью 8-13°, днем 15-20°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°. Ветер в Украине юго-западный и западный 7-12 м/с.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Временами дождь (днем местами небольшой). Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.

В столице также будет облачно с прояснениями. Временами дождь (днем местами небольшой). Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

17 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 18-23°, в Днепре в районе Киева 18°.