Суд отказался останавливать решение о подорожании газа для населения

Окружной административный суд Киева не удовлетворил ходатайство Национального форума профсоюзов Украины о приостановке в качестве обеспечения иска действия постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, которым с 1 августа введены в действие новые тарифы на газ для населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НФПУ.

Как отмечается в пресс-релизе, судья аргументировал свое решение «отсутствием доказательств в подтверждение того, что существует очевидная опасность причинения вреда правам, свободам и интересам истца».

Вместе с тем, НФПУ отмечает, что отказ в приостановке действия постановления на время рассмотрения дела в суде, нарушает права и наносит вред гражданам Украины как потребителям природного газа, поскольку они вынуждены платить за голубое топливо по новым, значительно повышенным ценам, и если решение НКРЭ будет признано неправомерным, они понесут убытки.

НФПУ считает это «прямым доказательством заангажированности судьи, который рассматривает дело».

Кроме того, в НФПУ настаивают, что данное дело должно рассматриваться коллегиально, а не одним судьей, как это предусмотрено ст.24 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Кроме того, НФПУ сообщает, что по его ходатайству суд согласился истребовать от НКРЭ и Министерств юстиции Украины ряд нормативно-правовых документов, которые регулируют повышение цены на газ.

«Анализ настоящих документов позволит получить надлежащие доказательства о том, что решение о поднятии цен на газ было принято не законно и должно быть отменено», - объясняют в форуме профсоюзов.

Справка УНИАН. НФПУ в августе обратился Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления НКРЭ №812 от 13 июля т.г., которым были повышении цены на газ для населения. Первое заседание по этому делу состоялось 16 сентября этого года.

НКРЭ своими постановлением увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.