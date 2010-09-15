Мэр Севастополя выехал в район военных учений

Все четыре района города Севастополя будут шефствовать над воинскими частями с целью улучшения условий службы военнослужащих и жизни их семей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ на аэродроме Бельбек, где проходит одна из фаз тактических учений Вооруженных Сил Украины «Взаимодействие-2010». По словам губернатора, «на недавнем Совете регионов принято решение о шефстве над Вооружёнными Силами, поэтому, все областные, городские, районные, администрации будут шефствовать над воинскими частями». В частности, как добавил он, над воинской частью Бельбека уже шефствует Нахимовский район Севастополя.

По утверждению руководителя Севастополя, «город знает о проблемах гарнизона, где живут семьи военнослужащих, и готов при формировании бюджета на 2011 год учесть вопросы содержания домов, дорог и других хозяйственных объектов».

По словам главы администрации, его пребывание в районе учений связано, прежде всего, «с необходимостью на месте выявить проблемы людей в погонах и довести мнение военных до Президента Украины».

В пресс-службе Севастопольской ГГА сообщили, что как член Военного Совета Военно-Морских Сил Украины В.САРАТОВ намерен побывать на полигоне Опук (Восточный Крым—УНИАН), где будут также проходить учения «Взаимодействие-2010».