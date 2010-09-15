Банда подростков задержана за 16 квартирных краж

В Херсоне милиция задержала банду подростков, которые совершили 16 квартирных краж.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МВД в Херсонской области, 31 августа в дежурную часть Комсомольского отдела милиции обратилась 57-летняя женщина с заявлением о том, что из ее квартиры украли ноутбук. Правоохранители установили, что злоумышленники проникли в помещению через открытую форточку. С места преступления сняли отпечатки пальцев. За последние несколько недель это было не первое заявление о краже из квартиры. Во всех случаях в помещения проникали через форточки и выносили деньги, драгоценности и бытовую технику.

По отпечаткам установили личности всех злоумышленников. Все трое, в возрасте от 17 до 18 лет, оказались ранее судимыми за кражи. Подростки - из неблагополучных семей, их родители лишены родительских прав. Краденые вещи они продавали на рынке, деньги пропивали. В настоящее время часть вещей найдена. Установлена причастность задержанных к 16 кражам.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины “кража” (карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет).