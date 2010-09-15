VІ Севастопольский кинофестиваль составят нескольких программ

VІ Севастопольский международный кинофестиваль состоится 6-11 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Севастополе сообщили организаторы кинофорума, который до этого всегда проходил в летнее время.

По информации заместителя председателя городской государственной администрации Николая КАРПЕЕВА, торжественное открытие фестиваля состоится в кинотеатре «Россия», а кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Победа», «Москва» и в кинопавильйоне на Историческом бульваре.

В программе фестиваля, как и в предыдущие годы, новые игровые фильмы, документальное и анимационное кино. Зрителям будут представлены картины российских и украинских режиссеров, в частности, «Анна Каренина» и «2АССА2» Сергея СОЛОВЬЕВА, новые работы Андрея ПРОШКИНА «Апельсиновый сок» и Юсупа РАЗЫКОВА «Гастарбайтер», картину «Счастье мое» Сергея ЛОЗНИЦЫ, которая представляла в нынешнем году Украину на Каннском фестивале, а также украинско-французский фильм «Шантрапа», снятый Отаром ИОСЕЛИАНИ, работы дебютантов.

Фестиваль будет состоять из нескольких программ. В частности, программа «Ночь молодого кино на Историческом бульваре» объединит очень разные фильмы начинающих кинематографистов России и Украины. «Кино за партой» - новая детская программа, организованная совместно с самой большой севастопольской школой №22. Фильмы будут показаны в школьном кинозале, а зрителями станут не только ученики, но их родители. Кинопрограмма «Севастополь навсегда» включит в себя фильмы, снятые севастопольцами о своем городе. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс короткометражных любительских фильмов «Город у моря».

Оценивать фильмы фестивальной программы традиционно будет народное жюри, что является одной из отличительных черт севастопольского кинофестиваля. Вход на киносеансы будет бесплатным.

По информации организаторов фестиваля, желание приехать в Севастополь на кинофорум изъявили кинорежиссер С.СОЛОВЬЕВ, актер Станислав ГОВОРУХИН, актриса Вера ГЛАГОЛЬЕВА и другие.