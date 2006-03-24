В деле о ”транзитном сервере” есть известные фамилии

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ обещает, что сразу после выборов будет сообщено про людей, подозреваемых в причастности к организации деятельности транзитного сервера во время президентских выборов 2004 года.

Об этом он сказал сегодня в прямом эфире телеканала «Тонис».

«В ближайшие дни будет сообщено обо всех ответственных, и кто будет привлечен. И это не обсуждается только для того, чтобы выборы закончились», - сказал премьер.

Он отметил, что установлены организаторы и заказчики деятельности это сервера.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2004 г. в Верховном Суде Украины, который рассматривал жалобу Виктора ЮЩЕНКО на решение ЦИК об объявлении Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины, зачитали заявление руководителя предприятия “Проком” Галины МАДРУСОВОЙ, которое обслуживала электронную аналитическую систему “Выборы” в ЦИК. В частности, руководитель предприятия “Проком” утверждала, что во время первого и второго тура выборов Президента Украины в 2004 году система вела себя нетипично, работала со сбоями и задержками, что может свидетельствовать о внешнем вмешательстве в нее посторонних лиц.

3 декабря 2004 г. ВСУ признал недействительными результаты голосования 21 ноября и назначил переголосование второго тура выборов Президента Украины. СБУ возбудила уголовное дело по факту вмешательства в электронную систему "Выборы".

31 марта 2005 г. тогдашний председатель СБУ Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Служба безопасности Украины установила лиц, причастных к созданию транзитного сервера ЦИК, что позволяло прежней власти манипулировать результатами голосования во время президентских выборов 2004 года.

В конце января 2006 года СБУ и МВД сообщили, что уголовное дело о вмешательстве в работу сервера ЦИК во время президентских выборов в 2004 году направлено в Генеральную прокуратуру. Как отмечалось в сообщении, это дело было возбуждено Службой безопасности Украины 3 декабря 2004 г. В связи с тем, что в ходе досудебного следствия были собраны доказательства, свидетельствовавшие, что к совершению преступления причастны лица, должности которых отнесены к І-ІІІ категориям должностей государственных служащих, уголовное дело 7 апреля 2005 г., согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, также направлено в Генпрокуратуру.

6 марта Президент В.ЮЩЕНКО заявил о том, что СБУ возобновила расследование дела о транзитном сервере.