Преступники получили 15 млн. под залог чужих квартир

В Киеве разоблачена преступная группировка в составе 13 человек, которая получило 15 млн. грн. банковских кредитов под залог чужих квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель прокурора города Григорий ОСТАФИЙЧУК.

По его словам, мошенники подделывали документы на квартиры, в которых хозяева находятся редко, а затем на подставных лиц, как правило, на бомжей, получали в банковских учреждениях денежные кредиты.

Как отметил Г.ОСТАФИЙЧУК, в настоящее время следствием установлены 5 подобных эпизодов. Для обеспечения возмещения убытков банкам на имущество членов группировки наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составляет 25 млн. грн. В прокуратуре надеются в ближайшее время закончить расследование дела и передать его на рассмотрение в суд.