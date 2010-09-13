Украине обещают завтра до 27° тепла

Завтра днем температура воздуха в Украине повысится до 27° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, без осадков, только в Крыму и Приазовье местами кратковременный дождь, гроза. Утром слабый туман.

Температура ночью 8-13°, на крайнем юге 15-20°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В столице и Киевской области 14 сентября без осадков, утром слабый туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 22-27°, в Киеве ночью 11-13°, днем 24-26°.

Сегодня, 13 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях 18-24°, в Днепре возле Киева - 17°.