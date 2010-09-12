Пожар в центре Ялты: сосновую рощу подожгли преднамеренно?

В центре Ялты прошлой ночью, между 2 и 3 часами, загорелась сосновая роща, занимающая площадь около 1 гектара на 75-градусном склоне над так называемой Поликуровской слободкой.

Как сообщила корреспонденту УНИАН активистка общественной организации «Поликуровская слободка» Елена ТАРАНЕНКО, первыми пожар заметили жители близлежащих домов, которые тут же принялись спасать деревья и кустарники (всего роща насчитывает около 500 деревьев). В целом на борьбу с огнем вышли около 30 человек, многие из которых являются членами общественной организации «Поликуровская слободка».

На место происшествия прибыл и пожарный расчет. К 5 часам утра возгорание было ликвидировано.

По информации Е.ТАРАНЕНКО, по предварительным оценкам, подстилка и кустарник выгорели на примерно трети участка. «Если бы люди не поднялись очень оперативно на борьбу с огнем - последствия могли бы быть весьма печальными. Главную опасность представляла возможность перехода низового пожара в верховой, что, с учетом сухой погоды, привело бы к уничтожению сосновой рощи и переходу огня на жилые дома», - отметила активистка.

Она добавила, что пожар возник в очень неудобном для его тушения месте, что уже само по себе вызывает определенные подозрения в злом умысле.

Как сказала Е.ТАРАНЕНКО, в общественной организации уверены, что произошедшее не является случайностью. Активистка сообщила, что общественная организация письменно проинформирует о случившемся руководство города и правоохранительные органы.

По словам главного редактора газеты «Большая Ялта News» Андрея КЛИМЕНКО, жители Поликуровской слободки и одноименной общественной организации известны тем, что уже более 5 лет оказывают сопротивление застройке склона, мотивируя это, в частности, расположением там ценных пород деревьев.

Кроме того, как отметил он, «Поликуровская слободка» последние 2 года находится в центре борьбы жителей Ялты за свободный проход на пляжи, именно эта организация год назад «прогремела» на всю Украину, начав акцию по сносу заборов на подступах к морю на южном берегу Черного моря в районе Ялты. По мнению А.КЛИМЕНКО, подозрения жителей Поликуровской слободки в неслучайном характере пожара имеют под собой основания. «И вообще, весь опыт в Ялте - да и не только в Ялте - подсказывает, что просто так называемые спорные территории не горят. Кроме того, это не такое место, где можно гулять в 2 часа ночи и случайно бросить окурок. Поэтому, подозрения, конечно, имеют под собой основания», - пояснил руководитель газеты.

А.КЛИМЕНКО убежден, что случившееся «будет иметь широкий резонанс, потому как данная общественная организация за годы своей успешной борьбы освоила методы работы со СМИ, силовыми и правоохранительными структурами».