В Николаевской области бригада строителей демонтировала сельский водопровод и скрылась.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник отдела связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Роман ШКУРЕНКО, по собственной халатности председатель одного из сельских советов Казанковского района Николаевской области оставил село без водопровода, а сельчан без воды.

По словам Р.ШКУРЕНКО, к председателю сельсовета обратилась бригада строителей из г. Кривой Рог с предложением заменить всю водопроводную систему села целиком, установив вместо металлических коммуникаций пластиковые. Вначале 54-летний председатель сельсовета не соглашался, мотивируя это тем, что все трубы системы довольно новые. Но затем поддался на уговоры заезжих строителей и дал согласие, справедливо рассчитывая на то, что пластиковый водопровод прослужит дальше.

К оформлению договора, он, как должностное лицо, тем не менее, отнесся несерьезно: не подписал никаких документов с подрядчиками, поверив им на слово, к тому же не стал проводить общего собрания с односельчанами, а рабочим бригады дал разрешение на полный демонтаж водопровода. Приезжие добровольцы так и сделали: демонтировали систему и вывезли коммуникации из села в неизвестном направлении. Да и сами пропали, больше в селе не объявившись.

Только со временем сельский голова понял, что никаких пластиковых труб ни он, ни жители села больше не увидят. Мошенники, забрав металл, бесследно исчезли.

По факту растраты бюджетных средств в размере 20 тыс. грн. сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями Казанковского райотдела милиции сейчас проводят проверку и рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по поводу должностной халатности, которую допустил председатель сельсовета.