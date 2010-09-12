«Золотого льва» на Венецианском кинофестивале вручили Софии Копполе

Американская режиссер София КОППОЛА удостоилась главного приза Венецианского кинофестиваля, завершившегося в субботу.

Как передает РИА Новости, "Золотой лев" ей был вручен за картину "Где-то", рассказывающую об отношениях отца-актера и дочери-подростка на фоне голливудского кинопроизводства.

"Серебряный лев" за лучшую режиссуру достался испанцу Алексу де ла ИГЛЕСИИ за фильм "Печальная баллада для трубы" - гротескную историю о противостоянии рыжего и белого клоуна на фоне франкистской Испании. Эта же картина получила и награду за лучший сценарий.

Специальный "Золотой лев" за совокупность кинематографических заслуг достался американцу Монте ХЕЛЛМАНУ, любимцу Квентина ТАРАНТИНО, который объяснил, что "Хеллман - великий художник, поэт-минималист, чьи работы стали источником вдохновения для всего жюри". В Венеции М.ХЕЛЛМАН представлял фильм "Дорога в никуда".

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Винсент ГАЛЛО, сыгравший беглеца-террориста в "Необходимом убийстве" польского режиссера Ежи СКОЛИМОВСКОГО. Сам Е.СКОЛИМОВСКИЙ был удостоен спецприза жюри.

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль вручили Ариане ЛАБЕД, звезде греческого фильма "Аттенберг" Афины Рахель ЦАНГАРИ.

Приз Марчелло Мастроянни за лучший актерский дебют получила Мила КУНИС, сыгравшая противницу Натали ПОРТМАН в "Черном лебеде" Даррена Аронофски, который открывал фестиваль.