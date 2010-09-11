Сколько денег даст Россия на достройку ХАЭС?

Рабочие группы правительств Украины и Российской Федерации в середине сентября намерены приступить к согласованию проектов кредитного и гарантийного соглашений по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор обособленного подразделения НАЭК «Энергоатом» «Атомпроектинжиниринг» Владимир БРОННИКОВ.

«На середину сентября запланирован контакт рабочих групп с двух сторон, после которого будут известны детали», – сказал он.

В то же время, как сообщается на сайте Государственного комитета по ядерному регулированию Украины (ГКЯРУ), в пятницу ведомство согласовало график подготовки и сооружения энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой станции, предоставленный Министерством топлива энергетики. Регулятор согласовал график при условии включения в перечень предусмотренных им мероприятий обоснования возможности интеграции установки ВВЭР-1000/В-392 в существующие строительные конструкции энергоблоков.

Как уточнил В.БРОННИКОВ, утвержденный ГКЯРУ график не предусматривает четких дат начала строительства на объекте в связи с нерешенностью вопросов открытия финансирования в рамках соглашения между правительствами России и Украины, пописанного в июне т.г.

В то же время, ориентировочными датами завершения строительства блоков в случае открытия финансирования уже в этом году, по расчетам НАЭК «Энергоатом», являются 2016 и 2017 годы.

Как сообщал УНИАН, 9 июня т.г. Кабинет Министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

18 мая председатель правления Сбербанка России Герман ГРЕФ сообщил, что банк намерен совместно с компанией «Росатом» принять участие в финансировании достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

С целью реализации проекта 18 февраля 2009 года Кабинет Министров принял постановление №118 «О первоочередных мерах по строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС». В нем четко определен тип реакторной установки и заказчик строительства – НАЭК «Энергоатом». Также упрощена процедура закупки основного оборудования и проектирования новых энергоблоков – у одного поставщика. Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

Ранее президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ заявлял, что финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона (предоставляет кредит со ставкой Libor + 3%) и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.

10 апреля т.г. премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Россия рассматривает возможность кредитования строительства 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС в размере 5-6 млрд. долл.