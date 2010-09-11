Число детей, отравившихся в Евпатории, выросло до 48

Количество учащихся школы № 12 Евпатории, госпитализированных сегодня с кишечной инфекцией неясной этиологии возросло до 48 человек.

Об этом УНИАН сообщил источник в медицинских кругах Крыма.

По его словам, к больнице продолжают подъезжать машины скорой помощи с детьми. Возле медицинского учреждения собралась группа родителей.

По одним данным, дети ели в школе макароны по-флотски, по другой информации – макаронник – запеканку из макарон.

В связи с инцидентом в Крым прибыл главный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на середину дня, 37 учащихся школы №12 Евпатории были госпитализированы сегодня с подозрением на кишечную инфекцию.