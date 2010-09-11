Число детей, отравившихся в Евпатории, выросло до 48
00:37, 11 сентября 2010Общество
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Подъехали "скорые" и главный санврач страны
Количество учащихся школы № 12 Евпатории, госпитализированных сегодня с кишечной инфекцией неясной этиологии возросло до 48 человек.
Об этом УНИАН сообщил источник в медицинских кругах Крыма.
По его словам, к больнице продолжают подъезжать машины скорой помощи с детьми. Возле медицинского учреждения собралась группа родителей.
По одним данным, дети ели в школе макароны по-флотски, по другой информации – макаронник – запеканку из макарон.
В связи с инцидентом в Крым прибыл главный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО.
Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на середину дня, 37 учащихся школы №12 Евпатории были госпитализированы сегодня с подозрением на кишечную инфекцию.
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