Милиция готовится ”к любому развитию событий”

В связи с Указом Президента о роспуске Верховной Рады Министерство внутренних дел усилит охрану Кабинета министров, парламента и Секретариата Президента.

Как отметил корреспонденту УНИАН начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ, «МВД готовится к любому развитию событий, выполняя свои функции по охране общественного порядка».

В связи с чем, как отметил К.СТОГНИЙ, МВД усилит охрану государственных объектов в Киеве – КМУ, Секретариата Президента, ВР, “Больше ничего особенного не будет. Милиция будет действовать так же, как и в эти выходные” (имеется в виду, когда в центре Киева происходили массовые акции различных политических сил – УНИАН).

В то же время, К.СТОГНИЙ опроверг информацию, распространенную в СМИ, что из Пущи-Водицы в Киев двигаются спецподразделения МВД.

«Министерство заявляет, что никакие дополнительные силы к Киеву не подтягиваются», - сказал он, отметив при этом, что в случае, если в Киеве будут проходить массовые акции, количество сотрудников милиции будет применено в соответствующей пропорции.