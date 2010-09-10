Генпрокурор: смерть студента в милиции почти расследована

Следствие по уголовному делу о смерти студента Игоря Индило будет завершено не ранее октября.

Об этом в интервью журналу «Профиль» заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, по уголовному делу о смерти студента И.Индило в Шевченковском РОВД ГУ МВД Украины в Киеве «сделано практически все. Не получено лишь повторное заключение экспертизы. Судмедэксперты обещают нам результаты не раньше октября».

«По делу имеется ряд вопросов и к медикам. Почему, когда они в первый раз приехали по вызову, осмотрев человека, увидев, что он пьяный, махнули рукой и уехали? Приехали во второй раз… Почему не забрали для стационарного обследования?», - отметил генпрокурор.

Он добавил, что «корпоративность медиков и нахождение органов экспертизы в системе охраны здоровья другой раз не позволяют нам активно работать по тому или иному уголовному делу. Зачастую процесс тормозится из-за проведения экспертиз». Генпрокурор навел пример, что график их проведения по дорожно-транспортным происшествиям расписан чуть ли не на второе полугодие следующего года.

Он уверен, что Украине нужно менять подведомственность судебных экспертиз.

«Я считаю, что это должен быть самостоятельный орган, которому не нужно подчиняться ни Министерству юстиции, ни Министерству здравоохранения, ни правоохранительным органам», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал «1+1» сообщил, что участковый милиционер забрал из одного из общежитий Киева студента И.Индило в отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». В милиции опровергли информацию о том, что смерть студента наступила в результате действий правоохранителей.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками Шевченковского райуправления милиции, в котором погиб И.Индило.