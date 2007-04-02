Объявление состояния повышенной боеготовности будет зависеть от ситуации

В Вооруженных Силах Украины во время массовых акций в конце прошлой недели не объявлялось состояние повышенной боевой готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Когда в Киеве были акции протеста, и в пятницу, и в субботу Вооруженные Силы не меняли состояния боевой готовности, не объявлялось никакого повышенного состояния», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По словам министра, он лишь рекомендовал командирам воинских частей посоветовать военнослужащим, которые в эти дни шли в увольнение, чтобы они избегали мест проведения акций протеста, чтобы в ни в коем случае присутствие человека в форме не побуждало кого-то сказать о каких-то притеснениях и репрессиях... «А никакие меры по повышению боевой готовности не были предприняты, и я не видел в этом никакого смысла», - добавил А.ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО выразил удовлетворение, «что организаторы этих акций совместно с милиционерами обеспечили бесконфликтность, не было никаких столкновений», и это, по мнению министра обороны, «отличает наше государство от государств, которые еще не избрали пути демократического развития». «И это то, что отличало той первый Майдан от аналогичных событий в других государствах, причем и западноевропейских. У нас не было столкновений, слава Богу, что их не было», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли так и в будущем, А.ГРИЦЕНКО заметил, что все будет зависеть от развития ситуации.

Сегодня в Севастополе А.ГРИЦЕНКО принял участие в торжествах по случаю 70-летия Севастопольского военно-морского института имени А.С.Нахимова, правопреемника Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова. В мероприятиях также приняли участие командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ, командующий Черноморским флотом РФ (выпускник ЧВВМУ имени П.С.Нахимова) адмирал Александр ТАТАРИНОВ, председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ, первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН, ветераны-выпускники этого военного учебного заведения.