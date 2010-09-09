Охотник во сне застрелил своего товарища

В Запорожской области 59-летний мужчина во сне застрелил 56-летнего товарища.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, необычное преступление было совершено на днях в Ореховском районе области.

"15 человек собрались на охоту. Получить удовольствие им удалось только от процесса, так как добычей стали лишь несколько голубей. И после неудачного с точки зрения добычи отдыха, охотники продолжили день в компании спиртных напитков. Через некоторое время 56-летний мужчина уснул. Рядом с ним прилег его 59-летний коллега, который, будучи выпившим, заснул с заряженным ружьем в руках, и случайно нажав на курок, совершил выстрел, ставший фатальным", - сообщили в ЦОС.

На сегодняшний день в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 119 Уголовного кодекса Украины "Убийство по неосторожности", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Ведется следствие.