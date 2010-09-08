Раскрыто дело о надругательстве над могилой Леси Украинки

В Киеве задержан мужчина, повредивший надгробие могилы Леси Украинки на Байковом кладбище.

Об этом УНИАН сообщила пресс-офицер Голосеевского райуправления столичной милиции Юлия МУСТАШ.

Она напомнила, что повреждения на могиле, в частности пропажа венков отделки памятника, были обнаружены 30 июля этого года сотрудниками Байкового кладбища. В течение месяца сотрудники Голосеевского райуправления милиции пытались вычислить преступника, которого 3 сентября таки удалось задержать.

Им оказался 25-летний мужчина, приехавший год назад в Киев из Волынской области в поисках работы. Вместе с тем работу он не нашел, начал воровать, в основном металл, рассказала Ю.МУСТАШ.

По ее словам, до памятника Л.Украинки он добрался случайно. «Честно признался, что не особо обратил внимание, чей он. Взял металлический лом, сбил укращения, до которых смог дотянуться, распилил на куски, положил в мешок и пошел сдавать пункт приема металла. Заработал на этом 250 грн.», - отметила пресс-офицер.

При этом Ю.МУСТАШ добавила, что все это он делал в дневное время и его абсолютно никто не видел.

Задержанному грозит до трех лет лишения свободы согласно ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой», или может быть переквалифицировано на статью 298 – «Уничтожение, разрушение памяток истории культуры», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, постановление Кабинета министров от 3.09.2009 г. №928 могила Л.Украинки отнесена к ряду объектов культурного наследия национального значения и занесена в реестр недвижимых памяток Украины.