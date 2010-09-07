Журналиста, который взял интервью у Данилишина, допросили в ГПУ

Журналиста „Kyiv Post” Юрия ОНИШКИВА допросили в Генеральной прокуратуре Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета Киевского независимого медиа-профсоюза, допрос Ю.ОНИШКИВА в Генпрокуратуре продолжался два с половиной часа. Журналист считает, что все было вежливо и в рамках закона. О сути разговора он сообщить отказался, поскольку не имеет права разглашать тайну следствия. По словам Ю.ОНИШКИВА, его больше не имеют намерений вызывать к следователю.

Это подтвердила адвокат Людмила ОПРИШКО, которая от Киевского независимого медиа-профсоюза представляет интересы Ю.ОНИШКИВА. Она считает, что все проходило в рамках закона, права журналиста не были нарушены.

Напомним, Генеральная прокуратура пригласила Ю.ОНИШКИВА на допрос после того, как он взял интервью у экс-министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, который судом объявлен в розыск.

Ю.ОНИШКИВУ удалось поговорить с Б.ДАНИЛИШИНЫМ 2 сентября по телефону.