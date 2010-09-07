Министр готовит визит Януковича в Лондон

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в рамках рабочего визита в Лондон провел встречи с советником правительства Великобритании по вопросам национальной безопасности Питером РИКЕТТСОМ и с советником премьер-министра Великобритании по вопросам Европы и глобальным вопросам Джонатоном КАНЛИФФОМ.

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, на встрече с Дж.КАНЛИФФОМ "прежде всего, речь шла о подготовке официального визита президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Великобританию".

Кроме того, особое внимание было уделено необходимости углубления двустороннего политического диалога на высшем уровне.

"Собеседники обсудили также широкий круг вопросов европейской интеграции Украины, в частности возможность поддержки Великобританией тех элементов переговорного процесса по Соглашению об ассоциации, которые имеют принципиальное значение для Украины. К.ГРИЩЕНКО отметил в этом контексте важность закрепления европейской перспективы и открытия рынков ЕС в рамках всеобъемлющей зоны свободной торговли", - говорится в сообщении МИД.

Стороны также обменялись мнениями по укреплению энергетической безопасности в Европе, привлечению британского капитала в модернизацию отечественной газотранспортной системы.

С советником правительства Великобритании по вопросам национальной безопасности П.РИКЕТТСОМ глава украинского МИД обсудил вопросы углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. В частности, К.ГРИЩЕНКО детально ознакомил собеседника с позицией Украины относительно дальнейшего развития взаимодействия с Североатлантическим Альянсом.

"Стороны обсудили также внутриполитическую ситуацию в Украине, в частности, шаги, предпринимаемые руководством государства на продолжение курса демократических реформ", - говорится в сообщении МИД.

Также по просьбе П.РИКЕТТСА министр рассказал о мерах украинского правительства, направленных на преодоление последствий мирового финансового кризиса, восстановление устойчивого экономического роста и улучшения климата для иностранных инвесторов.