В Киевском зоопарке за одну только неделю умерли три пингвина

В Киевском зоопарке только за неделю погибли три пингвина. Как сообщает инициативная группа спасения Киевского зоопарка, первый из пингвинов Гумбольдта умер в понедельник 30 августа. Еще два пингвина пали в субботу 4 сентября.

По версии специалистов инициативной группы, пишет Обком, смерть наступила вследствие плохих условий содержания, некачественного и недостаточного кормления. В линьку пингвины вошли худыми и ослабленными, в результате они погибли от вторичных инфекций.

Линька у пингвинов Гумбольдта длится около 40 дней, в этот период они совсем не едят. Перед линькой пингвины должны накопить достаточно жира, поэтому у них наблюдается передлиньковый жор, во время которого птицы потребляют рыбы в полтора раза больше, чем обычно. В этот раз в зоопарке все было организовано как никогда «удачно»: несмотря на то, что пингвины не набрали достаточно веса, их перевели в другое помещение с худшими условиями содержания и санитарным режимом.

Возраст погибших пингвинов – около 6-7 лет. Продолжительность жизни в неволе для этих птиц – до 30 лет и более. Пингвины – социальный вид, и у единственного оставшегося в Киевском зоопарке пингвина Гумбольдта, привыкшего к своей группе, прожить в одиночестве долгую счастливую жизнь шансов очень мало.

Пингвин Гумбольдта внесен в Приложение I СИТЕС. Он находится на грани исчезновения.

Именно этих птиц в прошлом году взял под свою опеку Казбек Бектурсунов.