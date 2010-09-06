"Ночной пироман" из Кременчуга сжег уже 8 автомобилей

В Кременчуге Полтавской области растет количество подожженных автомобилей: за неделю уничтожены уже 8 машин.

Как сообщили УНИАН в городском Управлении МЧС, в ночь на 6 сентября неизвестный снова поджег автомобиль. Пожар произошел в 03.48 по улице Котляревского (район 3 горбольницы). Сгорел автомобиль «BMW» (2006 года выпуска), который стоял во дворе жилого дома.

«Повреждения схожи как и в предыдущих случаях поджога, которые были на прошлой неделе - сгорел двигатель и салон», - сказали в Управлении МЧС.

Милиция ведет поиск поджигателя.