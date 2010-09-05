Янукович и Азаров пообещали предпринимателям либерализацию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ поздравили предпринимателей по случаю профессионального праздника – Дня предпринимателя.

Тексты приветствий размещены на официальном сайте главы государства и Правительственном портале.

“Объединение усилий всех ветвей власти даст возможность создать надлежащие законодательные, регуляторные и политические условия для развития бизнеса, повысить роль предпринимательства во всех сферах общественной жизни”, - говорится в приветствии Президента. В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что “совместными усилиями мы обеспечим эффективную реализацию делового потенциала нации и превратим Украину в могучее европейское государство”.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал предпринимателям оптимизма, неисчерпаемого воодушевления и воплощения новых бизнес-проектов.

В свою очередь, Н.АЗАРОВ отметил, что, “бесспорно, развитие бизнеса в значительной мере зависит от условий, созданных для предпринимательской деятельности органами власти на всех уровнях”. “Сегодня либерализация регуляторного влияния государства, развитие предпринимательства является одним из приоритетов государственной политики”, - говорится в его приветствии.

Премьер-министр поблагодарил предпринимателей за эффективную работу по укреплению экономической независимости Родины.