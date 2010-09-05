Взрывом газа в частном доме ранены двое людей

Вчера в с. Борисовка Татарбунарского району Одесской области в кухне частного одноэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, взрывом разрушена часть дома (кухня и смежная комната). Два человека с ожогами и травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.