Взрывом газа в частном доме ранены двое людей

10:06, 05 сентября 2010
Общество
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Вчера в с. Борисовка Татарбунарского району Одесской области в кухне частного одноэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, взрывом разрушена часть дома (кухня и смежная комната). Два человека с ожогами и травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.

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