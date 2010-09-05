Взрывом газа в частном доме ранены двое людей
10:06, 05 сентября 2010Общество
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Вчера в с. Борисовка Татарбунарского району Одесской области в кухне частного одноэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, взрывом разрушена часть дома (кухня и смежная комната). Два человека с ожогами и травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.
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