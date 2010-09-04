В Херсонской области сильный дождь обвалил конструкцию дороги

В Херсонской области в результате сильного дождя в селе Заводовка Горностаевского района Херсонской области обвалилась конструкция дороги, которая соединяла две части села.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, в ночь с 2 на 3 сентября в указанном селе в результате сильного дождя произошел обвал части конструкции водопропускного сооружения (железобетонные П-подобные саги размером 3х3 м) под дорогой, соединяющей две части села через балку Городницкая.

Распоряжением сельского председателя движение по дороге через дамбу временно прекращено до ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Ущерб устанавливается.