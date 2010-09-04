Ривненскую милицию отправили в Острожскую академию

750 ривненских милиционеров вместе с начальником УМВД Украины в области генерал-майором милиции Олегом САЛО с началом учебного года сели за парты Национального университета «Острожская академия», чтобы учить английский язык в рамках подготовки правоохранительных органов области к мероприятиям Евро-2012.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД Украины в области, соответствующее соглашение о сотрудничестве милиции и «Острожской академии» подписано 2 сентября.

Согласно договору, милиционерам организуют курсы английского языка на базе «Острожской академии», а представители органов внутренних дел помогут альма-матер с обустройством научно-исследовательской криминалистической лаборатории.

По словам начальника УМВДУ генерал-майора О.САЛО, это первый пример в Украине, когда региональное управление МВД организует такую масштабную языковую подготовку своих работников к чемпионату Европы по футболу. По его мнению, если такой почин будет поддержан в других регионах, то это только будет способствовать улучшению имиджа Украины в мире и существенно поможет государству в проведении мероприятий Евро-2012.

Начальник ривненской милиции О.САЛО во время встречи со студентами и преподавателями «Острожской академии» вручил Благодарность ректорату Национального университета «Острожская академия» за их взаимодействие с органами внутренних дел Ривненской области и значительные их усилия в подготовке специалистов высокого уровня для милиции.

Он также подарил «Острожской академии» трехтомник местного автора Валерия ВОЙТОВИЧА «Антология Украинского мифа», шеститомник Мирослава МАРИНОВИЧА и еще три десятка научных и художественных книг. Но неожиданным и самым ценным подарком для академии стал раритет «Новый завет» на церковнославянском языке 1751 года, который О.САЛО вручил ректору Национального университета «Острожская академия» Игорю ПАСИЧНИКУ от имени министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА.

В ответ ректор вручил О.САЛО «Острожскую Библию» в переводе со старославянского и юбилейную монету " Острозька академия " номиналом пять гривен, выпущенную в 2001 году.