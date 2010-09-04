В воскресенье Украине обещают кратковременные дожди

5 сентября согласно прогнозам синоптиков в Украине будет облачно с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных областях ожидаются дожди, местами грозы; температура ночью 7-12°, днем 12-17°. В южной части Украины без осадков; температура ночью 10-15°, днем 21-26°. На остальной территории пройдут кратковременные грозовые дожди (ночью местами), днем в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°. Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киевской области возможны кратковременные дожди, (ночью местами), днем грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 16-21°. По городу Киеву температура ночью около 10°, днем 17-19°.

4 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 21-25°, в Днепре возле Киева 19°.