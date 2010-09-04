Введение налога с депозитов физлиц потребует отдельного мониторинга

Предложение облагать налогом доход граждан в виде процентов по депозитам на сумму свыше 200 тыс. грн. по ставке 5%, предусмотренное в проекте Налогового кодекса, требует создания и внедрения механизма мониторинга общего объема размещаемых вкладов от одного физического лица, что является достаточно трудоемкой задачей.

Такое мнение УНИАН высказала директор казначейства АО "Сведбанк" Мария ВОЛОЖИНСКАЯ.

«Пока неясно, кто будет являться уполномоченным налоговым агентом по уплате налога на доходы по депозитам. Если бы не было порога в 200 тыс. грн., эту функцию могли бы выполнять коммерческие банки, удерживая с физических лиц налог при начислении или уплате процентного дохода по депозитам», - говорит банкир. Однако дифференциация налогообложения доходов от депозитов в зависимости от суммы вклада требует создания общей базы данных по депозитам, и неизвестно, кому правительство предоставит полномочия использовать эту информацию в целях расчета налогового платежа, отметила М.ВОЛОЖИНСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, в Украине будет введен 5% налог на доход физлиц в виде процентов по депозитам на сумму свыше 200 тыс. грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ вчера во время официальной презентации доработанного проекта Налогового кодекса.