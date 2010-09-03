От загорания сухой травы сгорели 6 домов в Донецкой области

В Донецкой области, в г. Юнокоммунаровск (неподалеку от г. Енакиево) в результате пожара без жилья остались 21 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника Енакиевского горотдела милиции Валерия ШТАНЧЕНКО.

По его словам, сначала по неустановленной пока причине загорелась сухая трава, потом огонь перекинулся на сарай и стоящий рядом дом.

«К сожалению, распространению пламени способствовала ветреная погода. В течение короткого времени огонь перекинулся на шесть жилых домов, которые стоят на соседних улицах», - отметил милиционер.

В результате пожара сгорело три четырехквартирных дома, еще три повреждены.

Благодаря слаженной работе МЧС и сотрудников милиции, которые оперативно оцепили место ЧП, удалось избежать человеческих жертв, подчеркнул В.ШТАНЧЕНКО, добавив, что «опасность была нешуточной, потому что во время тушения недалеко от спасателя взорвался газовый баллон».

Городские власти г.Енакиево оперативно расселили 21 пострадавшего во временное жилье.

В настоящее время сотрудники МЧС и милиции проводят расследование по факту случившегося, заключил начальник горотдела милиции.