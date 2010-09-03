Комитет защиты журналистов спрашивает у Банковой, что творится в Коломые

“Комитет защиты украинских журналистов выражает обеспокоенность давлением, которое оказывает Коломыйский городской совет (Ивано-Франковская обл.) на газету “Коломийській вісник”, и выражает решительный протест против действий местных чиновников, которые пытаются лишить редакцию помещения, которое она занимает более 20 лет”, - говорится в обращении Комитету, переданном УНИАН.

КЗУЖ расценивает такие действия государственных служащих, “как противоправные, и как грубое посягательство на свободу слова”.

В Обращении также говорится, что несколько дней назад директор Коломыйского городского коммунального предприятия по эксплуатации жилья В.Михайлищук направил в редакцию газеты “Коломийський вісник” письмо с предложением подписать новый договор аренды помещения. Согласно ему, изданию предложено освободить первый этаж здания, а 22 марта с.г. Хозяйственный суд Ивано-Франковской области начал производство по иску того же КП к редакции “Коломийського вісника” об “устранении препятствий в пользовании нежилым помещением путем его освобождения”. Судебное заседание по этому делу состоится 10 сентября с.г.

Комитет защиты украинских журналистов призвал Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Администрацию Президента разобраться с нарушителями законодательства, оказывающими давление и препятствующими работе газеты “Коломийський вісник”, и доложить общественности о принятых мерах.

Как сообщал УНИАН, 23 марта с.г. в Коломые было совершено покушение на жизнь главного редактора газеты “Коломийський вісник” Василия Демьянива. Лишь по стечению обстоятельств он остался жив.

Как информирует юридическая служба КЗУЖ, в соответствии с Законом Украины “О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов” здание, которое занимает “Коломийський вісник”, в установленном порядке передано редакции для осуществления производственной деятельности в бессрочную аренду, а Закон Украины “Об усилении защиты имущества редакций средств массовой информации, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспространения, творческих союзов”, вступивший в силу в мае с.г., фактически запрещает выселение редакций из помещений, где они находятся.