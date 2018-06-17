Журналист Демьянив: "Я почувствовал, что меня хотят убить"

23 марта в городе Коломыя Ивано-Франковской области было совершено покушение на жизнь редактора газеты «Коломийський вісник» Василия Демьянива. Лишь по стечению обстоятельств он остался жив. Впрочем, и сейчас, на четвертый день после покушения на журналиста, он находится в тяжелом состоянии в областной клинической больнице. Дерзкое нападение сам пострадавший связывает с профессиональной деятельностью.

25 марта Василий Демьянива был переведен из реанимационного отделения Ивано-Франковской областной больницы в палату, впрочем по словам нейрохирурга Юлиана Худецкого, который оперировал пострадавшего, состояние журналиста остается тяжелым. У него ушиб головного мозга с сжатием многофрагментным переломом костей черепа. Перелом в коленном суставе». Травма, как отмечает хирург, крайне тяжелая. Удар пришелся в темя - если бы травма была в височной части, или затылочной, то журналист бы не выжил.

Как отмечает Юлиан Худецкий, нужно по крайней мере 10 дней чтобы сказать, что никаких осложнений нет. Он также отметил, что такие больные, лечатся до 3 месяцев.

Вечером 23 марта Василий Демьянив около восьми вечера возвращался с работы. Оставил машину у подъезда и пошел в магазин неподалеку. Возвращаясь из магазина, увидел что навстречу идут двое юнцов. Когда они поравнялись с ним, Василий получил внезапный удар в челюсть. Он попытался защищаться и даже задержать одного из нападающих, но получил удар в затылок и упал. Нападающие продолжали бить ногами. Поняв серьезность ситуации, Василий стал кричать, звать на помощь, у него появилось ощущение, что его хотят убить, потому и стал кричать. Я попробовал себя сам защитить, взволнованно говорит журналист, но силы были неравны, а нападение внезапным.

К счастью сосед по дому кинулся на помощь Василию. Нападавшие убежали. Потом скорая, милиция, обработка ран и ночная транспортировка в Ивано-Франковскую областную больницу. Полуторачасовая операция, и последующая борьба с последствиями тяжелого состояния.

Как отметил начальник милиции Коломыи подполковник Владимир Смих, по факту избиение журналиста возбуждено уголовное дело пока, по ст.296 ч.2 (хулиганство), но, по его мнению, она будет переквалифицирована на статью 121 – тяжкие телесные повреждения.

Одна из версий - основная - нападение связано с журналистской деятельностью Василия Демьянива, а вторая – возможность ограбления.

Впрочем, Василий Демьянив также имеет свои версии.

После того, как городской совет Коломыи вышел из соучредителей издания, отмечает редактор «Коломийського вісника», газета стала еще принципиальнее. Любая несправедливость выливается в материалы в газете. И это не только авторские материалы, но и письма читателей. Как пример Демьянив приводит запланированную на 26-е число акцию редакции совместно с общественностью по замеру периметра городского парка, поскольку уже длительное время продолжается борьба за его территорию, и неизвестно, какую площадь в действительности он занимает, и вся она ли на месте.

За 20 лет работы в газете всякое бывало, отмечает руководитель издания, но никаких прямых угроз не было, иначе я бы обязательно обратился к стражам порядка.

Еще Василий отметил, что за несколько дней до его избиения, редакция получила письмо от коммунального предприятия, которое находится в подчинение Коломыйского городского совета, о разрыве договора аренды и предложение виселиться на том основании, что, мол, действующий договор был составлен ненадлежащим образом.

Редактор отмечает, что газета давно испытывает давление из-за попытки лишить коллектив помещения, и лакомого куска земли в центре города, где расположено здание «Коломийського вісника». Об этом Василий говорил и с трибуны Верховной Рады, во время парламентских слушаний по вопросам свободы слова в прошлом году. Теперь же городской совет пробует расторгнуть с редакцией договор аренды и пробует через суд выселить журналистов, всех работников на улицу. Городская власть является владельцем помещения, а владеет им коммунальное предприятие по эксплуатации жилья, объясняет редактор газеты. Возможно, это стечение обстоятельств, а возможно что-то иное, рассуждает он.

Правда, городской председатель Коломыи Юрий Овчаренко попробовал в интервью Радио Свобода отрицать утверждение редактора «Коломийського вісника» о расторжении бессрочного договора через суд и выселение редакции из помещения.

По его словам, небольшой коллектив редакции занимает два этажа «и очень хороший подвал внизу», в то время как в горсовет часто обращаются общественные организации, благотворительные фонды, которые хотят снять помещение. Юрий Овчаренко говорит, что редакция «Коломийського вісника» могла бы без проблем разместиться на одном этаже.

Городской председатель отвергает утверждение Василия Демьянива, что якобы городская власть хочет захватить все помещение и выселить редакцию. «Мы его не собираемся выселять ни в коем случае, потому что он действительно там с самого начала основания газеты (18 мая “Коломийському віснику” исполняется 20 лет. – Ред.) Мы только говорим, пожалуйста, Василий Антонович (Демьянив), дайте добро только на то, чтобы вы уступили часть помещения. Взаимопонимания не происходит, потому что он одно лишь твердит, что мы его хотим выселить».

Впрочем, факты, как говорится, вещь упряма. Редакция Радио Свобода имеет в своем распоряжении решение Хозяйственного суда Ивано-Франковской области от 22 марта этого года по иску Коммунального предприятия по эксплуатации жилья (город Коломыя), которое является структурой Коломыйского горсовета, к «Коломийському віснику» «Об устранении препятствий в пользовании нежилым помещением путем его освобождения».

Суд постановил начать производство по делу, назначив его рассмотрение на 8 апреля. Кстати, факты давления городского совета на коллектив редакции и ее редактора, по словам начальника милиции Коломыи Владимира Смиха, следствие также отрабатывает.

Будут ли пойманы нападавшие и возможные организаторы и заказчики бандитского избиения Василия Демьянива – под знаком вопроса. Но у журналистов опять появился, к сожалению трагический повод, чтобы объединиться, чтобы кто-то из них не стал следующей жертвой.

Микола Закалюжный,Радио "Свобода"