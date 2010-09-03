Киевские парки на ночь будут закрывать

Киевские власти решили закрывать на ночь столичные парки для посетителей, пишет газета «Сегодня».

По информации издания, причина в том, что 20-30% всех лавочек, урн и фонарных плафонов приходят в негодность из-за ночных гуляний. Уже этой осенью киевляне не смогут прогуливаться в парках по вечерам — их будут на ночь закрывать.

«Каждую весну после зимы нам приходится восстанавливать 20-30% всех лавочек, урн и фонарных плафонов, которые бьют и крадут ночующие бомжи, а собаки портят газоны. Поэтому на ночь решили парки закрывать: работать они будут с 6.00 до 22.00. А зимой с сокращением светового дня парки будут закрываться в 20.00», - сообщил заместитель мэра Виктор СИВЕЦ.

При этом он подчеркнул, что вход в парки останется бесплатным.

По словам В.СИВЦА, в «Киевзеленстрое» подсчитали, что им выгоднее будет нанять охранников или всюду поставить заборы, нежели каждый раз восстанавливать поломанный инвентарь. «Так уже работает два парка — Отрадный и Мариинский. Вечером охрана просит людей покинуть парк и обходит его каждый час», — сказал В.СИВЕЦ.

Вводить новшества будут за счет городского бюджета, но точную смету еще не составили. Заммэра отметил, что охранники будут работать парами, минимум по 4 человека на парк. «В таких больших парках, как парк Партизанской славы понадобится, может, и до 30 человек, где-то будем привлекать милицию. В ближайшее два месяца займемся парками Шевченко, имени Пушкина и возле КПИ», — сообщил В.СИВЕЦ.