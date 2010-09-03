Сегодня ЦИК объявит о начале выборов

3 сентября в 14.30 состоится заседание Центральной избирательной комиссии (площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК).

Об этом сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центризбиркома.

На заседании планируется рассмотреть вопрос об объявлении начала избирательного процесса по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября 2010 года, о Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября 2010 года и ряд других вопросов организации избирательного процесса.

Аккредитация на мероприятие представителей СМИ продлится до 13.30 3 сентября по телефонам: 256-81-72, 256-81-39.