В Житомире долги по зарплате погасят за счет имущества должников

Председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей РЫЖУК распорядился погасить задолженность по заработной плате путем продажи имущества и земли предприятий-должников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в размещенном на сайте Житомирской облгосадминистрации распоряжении губернатора от 27 августа № 245.

Отмечается, что на протяжении июля задолженность по зарплате в области уменьшилась на 18,4 млн. грн., или на 27,9%, и по состоянию на 1 августа составила 47,5 млн. грн.

Для дальнейшего уменьшения долгов по зарплате в регионе С.РЫЖУК утвердил план безотлагательных мер.

В частности, губернатор обязал райгосадминистрации и горисполкомы области в сентябре, октябре и ноябре погасить упомянутые долги на сумму не менее 4% от общей суммы задолженности, зафиксированной по состоянию на 1 июля 2010 года, а в декабре 2010 г. - на сумму не менее 5%.

Своим распоряжениям С.РЫЖУК также обязал коммунальные предприятия высвободить средства для погашения долгов, существенно сократив расходы на содержание административно-хозяйственного аппарата, а также ликвидировать или приватизировать убыточные коммунальные предприятия.

В плане также предусмотрено погашение задолженности путем реализации имущества и земельных участков предприятий, которые не используются для организации производственного процесса.

После выполнения судебных решений на предприятиях-банкротах - ОАО "Автозапчасть" и АОЗТ "Коростенский фарфор" - долги по зарплате будут погашены путем реализации имущества с привлечением представителей УМВД Украины в области.