"Студенческая защита": Табачник объявил обсуждение для отвода глаз

Министерство образования и науки Украины не отказалось от идеи вернуть вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Об этом УНИАН сообщил координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей ЧЕРНЫХ, ссылаясь на Распоряжение Кабинета Министров Украины от 27 августа 2010 года №1728-р «Об утверждении плана мероприятий по развитию высшего образования на период до 2015 года».

В частности, в этом документе профильным ведомствам поручается в 2011 году “усовершенствовать условия приема в высшие учебные заведения с учетом результатов внешнего независимого оценивания, среднего балла школьного аттестата и оценок высшего учебного заведения”.

“Таким образом, очевидно, что Министерство образования и науки Украины не оставляет идею возвращения к системе вступительных экзаменов, и анонсированное проведение публичного обсуждения проекта Условий вступления в высшие учебные заведения на 2011 год и проект основных изменений в Условия вступления в 2011 году, опубликованного МОН, является “ширмой” для объявления уже принятого решения руководством МОН и ректорами вузов о введении вступительных экзаменов в вузы”, – заявил А.ЧЕРНЫХ.

“Последнее решение правительства и анонсированные изменения в Условия вступления в высшие учебные заведения свидетельствуют об отсутствии четкого видения в Министерстве образования и науки Украины организации вступительной кампании в 2011 году”, - отметил А.ЧЕРНЫХ.

Кроме того, в соответствии с этим планом мероприятий, правительство поручило “подготовить предложения по оптимизации сети государственных высших учебных заведений путем централизации управления ими, образование многопрофильных региональных университетов”.

Как сообщал УНИАН, согласно информации газеты “Сегодня”, Минобразования вынесло на общественное обсуждение проект новых Условий приема в высшие учебные заведения. Обсуждение продлится до 25 сентября. По данным газеты, из проекта исчезла норма о проведении вступительного экзамена в вуз как третьей составляющей приема на учебу, есть только тесты и средний балл школьного аттестата, как было и в этом году.