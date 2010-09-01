Председатель Киевского облсовета поставил себе и школам «отлично»

Средние общеобразовательные школы в Киевской области подготовились к новому учебному году на «отлично».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель Киевского областного совета Александр КАЧНЫЙ во время посещения города Ржищев.

«Все школы готовы к 1 сентября и открыли свои двери сегодня для того, чтобы начать учебный год. Мы подготовили все школы, сделали ремонт, привезли оборудование», - сказал А.КАЧНЫЙ.

По его словам, на закупку оборудования для потребностей школ в области было выделено большие суммы, в частности, за эти средства закуплены школьные автобусы.

«Я думаю, что в этом году мы подготовились на «отлично» по всем школам», - отметил А.КАЧНЫЙ.

Также он сообщил, что практически все школы в регионе готовы к началу отопительного сезона, который начнется через полтора месяца. «Практически каждый понедельник на совещаниях один из вопросов – подготовка к отопительному сезону. Рапортуют все, все вопросы решаются. И по этому направлению вопросов не должно быть», - сказал А.КАЧНЫЙ.

Говоря о техническом оснащении школ в Киевской области, председатель облсовета отметил, что практически все школы имеют компьютеры, но в некоторых еще не подключенные к сети Интернет. По словам А.КАЧНОГО, этот вопрос будет решен в ближайшее время. Он сообщил, что в школе №1 в городе Ржищев есть 60 ноутбуков для учеников. Кроме того, областной совет сегодня подарил этой школе мультимедийную доску.

Поздравляя школьников с Днем знаний, А.КАЧНЫЙ отметил: «Сегодня прекрасная погода, счастливые дети, взволнованные родители, праздник состоялся в прекрасной атмосфере. Мы видели сегодня много гостей, много друзей города. Очень прекрасный творческий коллектив этой школы (школы №1 – УНИАН), в которую мы приезжаем каждый год. Очень креативный подход, задействованы все дети и родители. Нам всегда интересно приезжать на празднование 1 сентября в школу №1 города Ржищева», - отметил председатель облсовета.