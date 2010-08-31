В Киеве открывается Немецкая школа

1 сентября в 9.00 глава Подольской райгосадминистрации Евгений Романенко и посол Федеративной Республики Германия в Украине Ханс-Юрген Хаймзет примут участие в церемонии открытия Немецкой школы (ул. Новомостицкая, 10), сообщает официальный сайт Подольськой РГА.

"Откройте своему ребенку путь в Европу!" – так звучит лозунг Немецкой школы, которая ориентируется на европейские образовательные идеалы и стремится дать глубокое целостное общее образование. Будут преподавать в школе немецкие и украинские учителя.

Немецкоязычные дети будут знакомиться с культурой и языком Украины и поддерживать контакты с учениками из Украины. Для украинских школьников в школе разработана немецко-украинская учебная программа, которая будет согласована с соответствующими государственными учреждениями.

Согласно этой программе, преподавание для украинских учеников совместно с немецкими в значительной мере будет вестись на немецком языке. Но в то же время она будет гарантировать также украиноязычное образование и совместимость между немецкой школой и школьной системой Украины.