Доллар и евро на межбанке падают

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись понижением котировок – 7,8850/7,8885 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2553/0,2556 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9695/9,9765 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2652/1,2654 долл./евро (понедельник, 30 августа, – 1,2721/1,2723 долл./евро).

В понедельник, 30 августа, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8874 грн./долл.