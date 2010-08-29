Власть удерживает цены на хлеб до выборов

Владелец ООО “Агробизнес” (Волочиск) Олег СОБУЦКИЙ - второго по мощности в Хмельницкой области хлебопекарского предприятия отмечает, что действующая власть искусственно удерживает цены на хлеб до выборов.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“Я получил письменное указание, правда, от губернатора Тернопольской области Михаила ЦИМБАЛЮКА, который просит воздержаться от повышения цен на хлеб в течение двух месяцев. То есть, до выборов”, - заметил он.

Такой шаг власти О.СОБУЦКИЙ расценивает как давление на частный бизнес. “Ежемесячно наше предприятие несет убытки на 1,5 миллиона гривен. Дело в том, что при нынешних ценах некоторые виды хлебов являются убыточными в производстве. А цена на дрожжи, маргарин, муку ежедневно растет на глазах”, - добавил хлебопекарь.

По его мнению, выход из ситуации заключается в незначительном повышении стоимости, как социальных сортов хлеба, так и других сортов, предварительно, на 10-15 копеек.

Как сообщал УНИАН, председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА во время прямой телефонной линии сообщил, что не видит существенных оснований для роста в области цен на хлеб. “Каких-либо предпосылок, чтобы росла стоимость хлеба нет. Есть проблема частных структур, которые обеспечивают регион хлебобулочными изделиями. Некоторые из них по собственному усмотрению ставят расценки на хлеб”, - уверен он. Руководитель края рассказал, что в двух районах - Волочисском и Каменец-Подольском - повысилась стоимость хлеба на 40 копеек.